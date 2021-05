Polícia carrega sobre adeptos em Alvalade

A festa do Sporting em Alvalade ficou estragada perto do intervalo do jogo com o Boavista. Uma carga policial sobre a multidão que estava concentrada nas imediações do estádio, junto às paragens de autocarros do Campo Grande, originou momentos de alta tensão, não se sabendo o que determinou o início dos conflitos.

As forças policiais dispersaram os adeptos que ali estavam concentrados, havendo relatos do arremesso de tochas por parte dos adeptos e sons de disparos por parte da polícia.

Os ecrãs gigantes que estavam a transmissão da partida foram desligados, numa altura em que o Sporting já vencia por 1-0 com golo de Paulinho. Há vários adeptos que se mantêm no local, numa situação bastante tensa e com alguns focos de confrontos.