Pogacar é o novo camisola amarela da Volta a França

O ciclista belga Dylan Teuns (Bahrain Victorious) venceu este sábado isolado a oitava etapa da Volta a França, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a assumir a liderança da geral, perdida por Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix).

Teuns, um dos fugitivos da jornada, cumpriu a ligação montanhosa de 150,8 quilómetros entre Oyonnax e Le Grand-Bornand em 03:54.41 horas, à frente do espanhol Ion Izagirre (Astana), segundo a 44 segundos, e do canadiano Michael Woods (Israel Start-Up Nation), terceiro a 47, com Pogacar a ser quarto classificado na tirada.

Graças a um ataque a mais de 30 quilómetros da meta, e ao descalabro do holandês Mathieu Van der Poel, que se afundou na geral, o campeão em título chegou hoje à amarela, liderando a classificação diante do belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), que manteve a segunda posição, agora a 01.48 minutos, e do cazaque Alexey Lutsenko (Astana), que subiu a terceiro, a 04.38.

No domingo, o pelotão enfrenta uma jornada alpina de 144,9 quilómetros entre Cluses e Tignes, onde está instalada a primeira chegada em alto da 108.ª edição da prova francesa.