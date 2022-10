Plantel do Benfica vale mais, mas Otávio é o mais valioso

O valor do plantel do Benfica é ligeiramente superior ao do FC Porto, mas os dragões têm o jogador mais valioso. De acordo com o site transfermarkt, portal especializado no mercado de jogadores de futebol, as águias estão avaliadas em 260,3 milhões de euros e os dragões em 256 milhões. Otávio é, entre todos os protagonistas, o futebolista mais bem cotado - 30 milhões de euros. O clásscio está agendado para esta noite, às 20.15, e terá transmissão em direto na Sport TV1.

O Benfica tem cinco jogadores avaliados em 20 milhões de euros no top 6 dos mais valiosos do clube: Grimaldo, Rafa Silva, David Neres, Gonçalo Ramos e Enzo Fernández. O alemão Draxler, que está cedido pelo PSG, tem um valor de mercado de 18M.

Na equipa de Sérgio Conceição, o luso-brasileiro Otávio (30M) destaca-se dos colegas, e é seguido na lista dos futebolistas com mais valor de mercado pelo guarda-redes Diogo Costa (25M), Evanilson (22M), Taremi (20M), David Carmo (20M) e Pepê (20M).

Relativamente aos jogadores com menor cotação de mercado, e olhando para os possíveis onzes que esta noite vão entrar em campo no Dragão, do lado do FC Porto é Fábio Cardoso, 28 anos, defesa central que deverá ser titular dada a indisponibilidade de Pepe, e que está avaliado em três milhões de euros. No Benfica, o futebolista menos valioso entre os prováveis titulares é Otamendi, quatro milhões, neste caso uma cotação que se explica pela idade avançada do central argentino (34 anos).

Nos dragões, o setor onde está concentrada a maior fatia do valor do plantel é no meio-campo (115M). Segue-se a defesa (60M), o ataque (53M) e a baliza (28M). No Benfica as cotações são diferentes. O maior "bolo" está no ataque (99M). Depois surge a defesa (82,8), a linha média (59,5) e os guarda-redes (19M).

Olhando apenas para os reforços que chegaram aos dois rivais esta temporada, saltam à vista no Benfica os nomes de David Neres e Enzo Fernández (20 milhões cada). No FC Porto, David Carmo está avaliado pelo mesmo valor, precisamente a verba que a SAD dos dragões pagou ao Sp. Braga pela contratação do central (era o valor da cláusula de rescisão).

Refira-se que FC Porto e Benfica juntos (516M) valem praticamente metade do valor de todos os plantéis da I Liga (1,16 mil milhões de euros). No terceiro posto da lista surge o Sporting (229,3M) e na quarta posição o Sp. Braga (114,4M). De resto, nenhuma outra das 14 equipas atinge os três dígitos.

Em termos de cláusulas de rescisão, no plantel benfiquista há três futebolistas que estão protegidos por 120 milhões de euros - Enzo Fernández, Florentino e Gonçalo Ramos. Do lado do FC Porto, o avançado brasileiro Evanilson é o jogador com a maior cláusula de rescisão - 100 milhões.

