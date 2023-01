Pioneiro das ondas gigantes morre enquanto surfava na Nazaré

Um dos pioneiros das ondas gigantes a nível mundial, o brasileiro Márcio Freire morreu esta quinta-feira enquanto surfava na praia do Norte, na Nazaré, na sequência de uma queda. Tinha 47 anos.

Os Bombeiros Voluntárias da Nazaré resgataram o surfista "para o areal pela mota de água de apoio à atividade", uma vez que praticava surf de tow-in, - modalidade em que o surfista é rebocado com uma corda para entrar na onda quando já tem o pé na prancha -, numa altura em que se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Após várias tentativas de reanimação, contudo, "não foi possível reverter a situação" e o "óbito foi declarado no local", tendo o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima sido "ativado para prestar apoio aos familiares da vítima". Já o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

Na última publicação no Instagram, há cinco dias, Márcio Freire mostrou-se na Nazaré acompanhado pelos pais, que vieram do Brasil para passar o Natal e as festividades de Ano Novo com o filho.

Natural da Bahia, o brasileiro não entrava em competições, mas desafia-se ao tentar surfar as ondas gigantes. "Nunca vivi do surf, nunca ganhei dinheiro com o surf. Tive pouquíssimas vezes, contadas num dedo, dinheiro que veio do surf", chegou a afirmar ao canal Let"s Surf, naquela que foi uma das suas últimas entrevistas.

Um dos Mad Dogs (juntamente com Danilo Couto e Yuri Soledade), trio de surfistas brasileiros que ganharam fama ao enfrentar ondas de 10, 15, 20 ou mais metros, terá sido um dos primeiros surfistas a fazer-se sem a ajuda de jet-skis à temível onda Jaws, na ilha de Maui, no Havai.

Foi precisamente com um documentário sobre a vida dos Mad Dogs, em 2015, que o surf lhe deu algum dinheiro: ganhou mil dólares.

"Ia vivendo a minha vida e era aquilo mesmo, trabalhar para me autossustentar e me autopatrocinar", contou nessa entrevista, frisando que nunca "correu muito atrás" de patrocínios ou de prémios monetários: "Era mais soul surfer e não ligava muito."