Pinto da Costa reage à insatisfação de Conceição: "Tem contrato até 2024 e é para cumprir"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, reagiu esta quarta-feira ao descontentamento do treinador Sérgio Conceição. O líder portista diz que as notícias sobre a a saída do técnico são um não assunto e garante que o treinador vai cumprir o contrato até 2024.

"Se eu disse que houve investimento e houve, ele nunca disse que não houve. Nunca nas declarações dele ele disse que não houve investimento. Nunca falou disso. Falou dos jogadores, até numa tentativa de os valorizar. Se está tudo tranquilo até ao final da época? O contrato dele é até final de 2024, e ele sabe que é para cumprir e eu quero que ele cumpra", disse Pinto da Costa à saída do Olival.

O líder portista negou mesmo a insatisfação do técnico: "Têm de perguntar a quem as pôs [as notícias], não a mim nem a ele, porque nenhum de nós falou sobre esse assunto, que não é assunto. Eu soube hoje quando vi os títulos dos jornais. Ele também não sabe de onde veio aquilo, eu também não", acrescentou, dizendo estar tranquilo: "Eu estou sempre tranquilo. Por que não haveria de estar? Porque os jornais querem uma guerra? Ainda não têm categoria para ter uma guerra que me ponha a mim separado do Sérgio Conceição", disse ainda Pinto da Costa.

Como DN avançou na terça-feira, Sérgio Conceição está descontente no FC Porto e admite bater com a porta se o ambiente piorar e não receber garantias de mudança por parte de Pinto da Costa. O acumular de casos e desacordos com a estrutura atingiu agora o auge ao ver-se desmentido publicamente pelo presidente. Há muito que o treinador sente que o esforço é inglório e que trava batalhas sozinho. O clima é tenso e pode mesmo escalar para rutura total.

No Dragão desde a época 2017-18, Conceição conquistou nove troféus: três campeonatos, duas Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga. Tem contrato com o FC Porto até junho de 2024, mas a era do técnico mais titulado da história do FC Porto parece ter chegada ao fim. A questão é se sai já ou só no final da época, segundo apurou o DN.