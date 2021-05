Pinto da Costa: "É preciso desmanchar a má imagem das cenas degradantes em Lisboa"

Foi com "muita satisfação" que Pinto da Costa, presidente do FC Porto, falou, ao Porto Canal, sobre a atribuição da final da Liga dos Campeões ao Estádio do Dragão e, bem ao seu jeito, mandou um recado a propósito da festa do título do Sporting: "Em Portugal podem organizar-se grandes eventos mesmo em pandemia e depois da vergonha a que se assistiu em Lisboa, há dois dias, é necessário desmanchar essa má imagem que Portugal deu a todos e que as autoridades em Lisboa deram ao permitirem cenas degradantes em termos de defesa da saúde pública."

O líder portista aproveitou para voltar a visar o Governo sobre o facto de a UEFA ter exigido a presença de público na final da Liga dos Campeões. "A UEFA levou a que agora o Governo autorizasse que haja público nos estádios na última jornada do campeonato para apanhar a boleia e não ficar cada vez mais desacreditado", explicou.

A UEFA anunciou esta quinta-feira oficialmente que o Estádio do Dragão vai receber a final da Liga dos Campeões, entre o Manchester City e o Chelsea, no dia 29, confirmando assim o que já tinha sido avançado pelo jornal The New York Times e pelo canal televisivo Sky Sports. O organismo confirmou ainda que haverá público nas bancadas, com seis mil adeptos de cada equipa.