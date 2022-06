Piloto de ralis madeirense Pedro Paixão morreu num despiste de moto

O piloto de ralis madeirense Pedro Paixão, com 28 anos, faleceu esta quinta-feira na sequência de um acidente com uma moto no Porto Santo, disse fonte dos bombeiros daquela ilha.

O acidente aconteceu na zona do porto de abrigo, tendo o piloto sido transportado para o centro de saúde, mas não resistiu aos ferimentos, acrescentou a mesma fonte.

Pedro Paixão estava a disputar o campeonato regional de ralis ao volante de um Citröen C3 Rally, tendo como copiloto Paulo João. Nos passados dias 3 e 4 de junho, subiu ao pódio na prova da Ribeira Brava, ocupando o terceiro lugar.

A Câmara Municipal do Funchal e o seu presidente, Pedro Calado, também copiloto de rali, já "manifestam o seu profundo pesar pelo falecimento do jovem piloto de ralis Pedro Paixão".

"A sua dedicação, paixão, irreverência e entusiasmo pelo desporto automóvel, que tanta admiração e simpatia granjeava, entre os madeirenses amantes da modalidade, assim como as suas qualidades enquanto piloto e amigo, jamais serão esquecidas", lê-se na nota distribuída pela autarquia do Funchal.