Petr Cech abandona cargo no Chelsea

O antigo guarda-redes de futebol checo Petr Cech, que atuou 11 épocas no Chelsea, vai abandonar o cargo de consultor técnico e de desempenho do clube inglês no final do mês, anunciou esta segunda-feira o emblema londrino.

"Foi um privilégio atuar nesta função pelo Chelsea nos últimos três anos. Sinto que é o momento certo para deixar o cargo. Estou feliz em ver que o clube está agora numa ótima posição com os novos proprietários e estou confiante de que será bem-sucedido no futuro, dentro e fora do campo", disse Cech, em declarações divulgadas pelo Chelsea.

O Chelsea foi recentemente adquirido pelo empresário norte-americano Todd Boehly, que, além de presidente, também ocupa interinamente o cargo de diretor desportivo do clube.

Atualmente com 40 anos, Petr Cech defendeu a baliza do Chelsea entre 2004 e 2015, tendo vencido um total de 13 títulos, incluindo quatro 'Premier Leagues' e uma Liga dos Campeões.