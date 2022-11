Pepe rende lesionado Danilo e William de volta ao meio-campo

Pepe em ação no treino deste sábado, véspera do jogo com o Uruguai.

Danilo fraturou três costelas no decorrer do treino de sábado da seleção nacional e vai estar ausente pelo menos nos próximos dois jogos da fase de grupos (esta com o Uruguai e na quinta-feira frente à Coreia do Sul). O jogador do PSG será assim rendido por Pepe no eixo da defesa, algo já confirmado por Fernando Santos. A outra alteração em relação ao jogo com o Gana deverá ser a entrada de William para o lugar de Otávio.

A titularidade de Pepe foi a única questão em torno da equipa confirmada no sábado por Fernando Santos, que explicou e lamentou a contrariedade ocorrida com Danilo, que foi titular ao lado de Rúben Dias no jogo frente ao Gana.

"É daqueles lances que ninguém conseguiu perceber, estávamos a treinar bolas paradas defensivas, no meio de uma embrulhada ele de repente gritou. Estava lá perto, fomos ver o que se passava, não parecia nada de especial, ele ficou com dificuldades de respiração, mas acabou por recuperar e achámos que não seria nada importante. Foi ao hospital por precaução, a conclusão foi essa", explicou Santos, lembrando que tem mais três centrais (Pepe, Rúben Dias e António Silva) e até outros jogadores que, se for preciso, podem fazer aquela função.

Apesar de para já ser apenas certo que Danilo vai falhar os próximos dois jogos, o tipo de lesão que é inspira cuidados e o central/médio pode mesmo ter o Mundial em risco.

Outra alteração em relação ao jogo com o Gana passa pelo meio-campo. Otávio está lesionado e ainda em tratamentos, pelo que é praticamente certo que William Carvalho (entrou bem na segunda parte frente ao Gana) irá atuar de início, devendo fazer dupla com Rúben Neves no meio-campo português. Uma mudança que vai também ao encontro do estilo de jogo do adversário, pois o Uruguai obriga a mais cautelas do que o Gana, e o jogador do Bétis é mais defensivo do que Otávio.

Já Raphaël Guerreiro deverá manter o seu lugar como defesa esquerdo, pois Nuno Mendes não tem treinado devido a lesão (está a contas com uma mialgia).

Outra possível alteração, mas a acontecer será por opção de Fernando Santos - poderá dar-se no lado direito da defesa. João Cancelo não esteve nada bem no jogo contra o Gana e teve até muitas responsabilidades no segundo golo dos africanos. O selecionador pode assim entender dar uma oportunidade a Diogo Dalot, jogador do Manchester United que tem estado em forma nos últimos meses e que. inclusivamente, em setembro, na Liga das Nações frente à República Checa, bisou na goleada por 4-0.

De resto, não se perspetivam mais alterações na equipa de Portugal. Rafael Leão entrou bem muito na segunda parte no jogo de estreia frente ao Gana, marcando até um golo, mas Fernando Santos não deverá mexer na dupla de ataque, mantendo a aposta em Cristiano Ronaldo e João Félix.

