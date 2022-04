Pepe e Tabata suspensos, podem falhar clássico da Taça de Portugal

Pepe (FC Porto) e Bruno Tabata (Sporting) foram suspensos por 23 dias e podem falhar o clássico da Taça de Portugal de quinta-feira, se não recorrerem do castigo conhecido esta terça-feira e que resulta do inquérito instaurado após os confrontos no final do FC Porto-Sporting da I Liga. Jogadores pagam ainda uma multa de 2870 euros cada.

Os dois jogadores foram suspensos preventivamente a 15 de fevereiro, mas como a lei só prevê um máximo de dois jogos de castigo preventivo, ficaram disponíveis para os respetivos clubes no dia 28 do mesmo mês. Ou seja, já cumpriram mais de metade do castigo, como lembra o acórdão do Conselho de Disciplina: "Na sanção de suspensão agora aplicada, deverá ser levada em conta a suspensão preventiva já cumprida pelo Arguido."

Segundo o relatório do árbitro João Pinheiro, Tabata empurrou o diretor portista, Luís Gonçalves (ato visível nas imagens televisivas) e Pepe deu um pontapé a Hugo Viana, após o apito final do clássico da 22.ª jornada da I Liga (2-2). Pelas imagens só dá para ver o árbitro a mostrar o cartão vermelho a Pepe, sem se perceber o motivo. O capitão portista incorria num castigo entre dois meses a dois anos, por agressão a um agente desportivo, de acordo com A alínea b do artigo 145.º do Regulamento Disciplinar da Liga, mas o castigo ficou em 23 dias apenas, tendo já cumprido 12. Tal como Tabata, que já cumpriu 11 dias.

Também Matheus Reis pode falhar o clássico desta quinta-feira se o Sporting pode recorrer e suspender o castigo automaticamente. O lateral leonino foi punido com um jogo de suspensão, na sequência de um processo disciplinar devido a gesto dirigido a Francisco Conceição. Foi ainda multado em 510 euros.

Os dirigentes dos dois clubes também foram alvos de inquéritos. Acusado de "agressões", Luís Gonçalves, foi suspenso por 68 dias e multado em 1910 euros. Já Hugo Viana (Sporting) viu o seu processo "arquivado".