Pepe com Mundial em risco. Sérgio Conceição vê "muito difícil" a recuperação nas próximas semanas

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, deixou entender esta sexta-feira que será difícil recuperação de Pepe a tempo de integrar a seleção nacional no Mundial 2022., uma vez que ainda recupera de uma entorse no joelho esquerdo, com lesão no ligamento colateral interno.

"Não sou selecionador, nem faço parte da seleção. Pepe está a recuperar para poder dar o contributo à equipa o mais rápido possível. É uma lesão chata, que também tive enquanto jogador. Diariamente vamos avaliando. Não sei até que ponto nos próximos dias ele possa estar disponível. Acho muito difícil. Falo de dias... ou de semanas. O departamento médico está a fazer tudo com o Pepe", disse o treinador portista na antevisão ao jogo com o Santa Clara, nos Açores, marcado para este sábado (15.30, SportTV1) relativo à 11.ª jornada da I Liga.

Para esta partida já está traçado um objetivo, afinal os dragões estão obrigados a ganhar, depois de na semana passada ter ficado a seis pontos do Benfica. "Queremos rapidamente encurtar a distância para o primeiro lugar, para que possamos chegar ao fim da época dentro do nosso objetivo que é ganhar o campeonato. Teremos de estar, no mínimo, tão motivados como o Santa Clara, uma equipa que tem jogadores jovens e de qualidade. Será mais uma batalha e todas são decisivas para nós. Não podemos facilitar em nada. Se tivermos o mesmo espírito do último jogo, se formos tão competitivos, as coisas podem ficar mais fáceis", alertou.

No último jogo, o FC Porto goleou em Brugge e foi já no avião que ficou a saber que se tinha qualificado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, uma festa explicada por Sérgio Conceição. "Os jogos são todos decisivos. O festejo teve a ver com aquilo que foi um objetivo traçado no início da época. Não festejo vitórias, mas festejo um objetivo que é a passagem aos oitavos-de-final da Champions", garantiu, lembrando que quando ganhou ao Bayer Leverkusen "não houve festa".

No final dessa partida na Bélgica, o treinador portista Críticas a David Carmo em Brugges criticou o defesa David Carmo por ter cometido um penálti que considerou inadmissível, uma ideia que mantém e reforçou esta sexta-feira. "Eu desculpo tudo, mas tenho mais alguma dificuldade em desculpar situações deste género. "Aquilo que o David fez não é aceitável. Continuo com azia e com dificuldade em aceitar um erro destes. A maior qualidade um treinador é ser genuíno e não tenho de dizer que está tudo bem e no balneário dizer outra coisa. Foi uma ação negativa de um jogador que poderia prejudicar a equipa e todo o trabalho", sublinhou.

João Mário de volta, Verón lesionado

João Mário está de regresso à convocatória do FC Porto e seguiu viagem para os Açores, ao contrário de Stephen Eustáquio, que vai cumprir um jogo de suspensão devido à expulsão no clássico, e o brasileiro Gabriel Veron, que está a contas com uma mialgia de esforço na coxa direita.

Os dragões, que estão no segundo lugar, com 22 pontos, a seis do líder invicto Benfica, visitam o Santa Clara, 16.º e antepenúltimo, com oito, este sábado, às 14.30 horas locais (15.30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, em duelo da 11.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Artur Soares Dias, do Porto.