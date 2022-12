Pepe com fratura do cúbito do braço esquerdo

O futebolista português Pepe sofreu uma fratura do cúbito do braço esquerdo durante o jogo deste sábado com Marrocos, em Doha, que ditou o afastamento de Portugal nos quartos de final do Mundial do Qatar.

"O internacional português fez exame após o encontro numa unidade hospitalar de Doha que confirmou a suspeita de fratura", refere a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sua página na Internet.

A seleção portuguesa de futebol despediu-se do Mundial do Qatar ao perder por 1-0 com Marrocos, estreante nesta fase, no Estádio Al Thumama, em Doha.

Um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, selou o triunfo dos marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a atingir as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal não conseguiu repetir as 'meias' de 1966 e 2006.