Pepa foi afastado do comando do Vit.Guimarães pelo presidente

Pepa foi afastado do comando técnico do Vit. Guimarães pelo presidente da SAD, António Miguel Cardoso, que na quarta-feira irá explicar a decisão numa conferência de Imprensa. Moreno assume o cargo. É a segunda saída antes mesmo da época começar, depois de Bruno Pinheiro ter deixado o Estoril na semana passada e ser substituído por Nélson Veríssimo.

O treinador despede-se um ano depois de chegar a Guimarães. Tinha mais dois anos de contrato, mas incompatibilzou-se com a SAD vitoriana, discordando da política do clube neste mercado de transferência, principalmente depois de ter sido apanhado de surpresa com a saída de Rochinha, para o Sporting.

"O Vitória Sport Clube informa que o treinador Pepa e respetivos adjuntos foram afastados do comando técnico do plantel principal de futebol, cuja liderança será assumida por Moreno Teixeira, com efeitos imediatos e permanentes. Moreno Teixeira comandava a equipa B vitoriana, e orientará, já nesta quarta-feira, a equipa principal no jogo de preparação frente ao SCU Torreense. Para amanhã está marcada uma conferência de imprensa às 14 horas na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques", informou o clube em comunicado.

O Vit. Guimarães inicia a época no dia 21 de julho, frente ao Puskás Akadémia, em jogo as contar para a 2ª pré-eliminatória da Conference League.