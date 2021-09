Pelé readmitido nos Cuidados Intensivos

O antigo jogador de futebol Pelé, de 80 anos, foi esta sexta-feira readmitido nos Cuidados Intensivos de um hospital de São Paulo, devido a problemas com refluxo gástrico, noticiam os media brasileiros.

A aparente deterioração do seu estado de saúde surge alguns dias após ter sido submetido, a 11 de setembro, a uma intervenção cirúrgica, no Hospital Albert Einstein. a um tumor no cólon.

Pelé disse então estar a recuperar bem da intervenção, tendo incluisivamente feito uma publicação no Instagram dizendo: "90 minutos mais tempo de compensação".

"Meus amigos, esse é um recado para cada um de vocês. Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui", escreveu aquele que foi considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos. "Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias. Amor, amor e amor! Eu já saí da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve!", escreveu nas redes sociais.