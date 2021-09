Pelé comemora melhoras com "socos no ar"

"Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração [por estar] a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente", publicou Pelé, de 80 anos, na sua conta do Instagram.

A lenda do futebol acompanhou a mensagem com uma foto na qual aparece sentado em uma cadeira, com os punhos erguidos, no corredor do hospital onde está internado desde 31 de agosto.

"É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão", acrescentou o ex-atacante, na mais recente mensagem tranquilizadora para os fãs.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na sexta-feira, o centro médico confirmou que o tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970) teve que voltar brevemente para a unidade de cuidados intensivos "como medida preventiva", após sofrer uma "instabilidade respiratória", embora descrevesse seu estado como "estável".

Kely Nascimento, filha do "Rei do futebol", havia publicado nas redes sociais uma mensagem com uma foto ao lado do pai, que faz 81 anos no dia 23 de outubro, e escreveu que ele estava a recuperar bem, "dentro do quadro normal" embora na noite de quinta-feira ele tenha dado "um passinho para trás", mas na sexta "deu dois para a frente", numa referência ao problema citado no comunicado do hospital.

Mais tarde, Pelé havia dito que estava "recuperando muito bem" e que recebia "visitas de familiares". O ex-jogador deixou os cuidados intensivos na última terça-feira, após ser internado no dia 4 de setembro, quando foi operado a um tumor suspeito no cólon, detectado em exames de rotina.

Edson Arantes do Nascimento deu entrada no hospital várias vezes nos últimos anos para tratar de problemas de saúde. A última havia sido em 2019, quando foi internado em Paris e transferido para São Paulo para retirar um cálculo renal.