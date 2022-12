Pela primeira vez. Ocean Race com equipa 100% portuguesa

The Ocean Race

António Fontes, 42 anos, será o skipper da equipa totalmente portuguesa que no próximo dia 15 de janeiro arrancará de Alicante, Espanha, para mais uma edição da Ocean Race (antiga Volvo Ocean Race). A equipa vai participar na Ocean Race VO65 Sprint Cup, um sub troféu dentro da regata de volta ao mundo.

Na Sprint Cup está em causa competir apenas em três das sete etapas da volta ao mundo. Serão elas Alicante-Cabo Verde, a etapa de abertura. Depois a competição de circum-navegação prosseguirá mas sem a equipa nacional. Esta só voltará para as duas etapas finais: Aarhus (Dinamarca)-Haia (Holanda) e por último Haia-Génova (Itália).

É a primeira vez que uma equipa cem por cento nacional - na tripulação e no "armador" - estará presente nesta competição. A prova de circum-navegação, com sete etapas, começará em Alicante em 15 de janeiro, terminando em Génova, em Itália, no início de julho seguinte.

A novidade sobre a equipa nacional foi anunciada hoje num comunicado à imprensa da Fundação Mirpuri. A equipa do Racing for the planet integrará os velejadores Mariana Lobato, Bernardo Freitas, Frederico Melo, Diogo Cayolla. Matilde Pinheiro de Melo, Francisco Cai-Água e Francisco Maia.

"É uma grande honra liderar a primeira equipa portuguesa a participar na Ocean Race, é um sonho tornado realidade depois de tantos anos de trabalho árduo. A Fundação Mirpuri tem feito muito pela vela portuguesa e esta é mais uma grande oportunidade para os velejadores portugueses se porem à prova contra os melhores do mundo", afirmou António Fontes, segundo o comunicado enviado às redações.

Estão inscritas cinco equipas na classe IMOCA 60 e seis na classe VO65 (aquela em que concorrerá a equipa portuguesa).

