Pedro Porro ruma ao Tottenham "muito agradecido" ao Sporting

O internacional espanhol Pedro Porro disse na segunda-feira estar "muito agradecido ao Sporting", pouco antes de rumar de avião para Londres para assinar pelo Tottenham, quinto classificado da Liga inglesa de futebol.

"Estou muito contente por este passo, mas vou deixar um clube que me deu tudo. Estou muito agradecido e desejo-lhes o melhor. Deixo muitos amigos aqui. Também sabem que desde que cheguei lhes agradeço muito. Tenho de fazer a minha vida, perseguir o meu sonho", declarou o lateral direito, de 23 anos, em declarações à imprensa, no Aeroporto de Lisboa.

O espanhol explicou ainda que não se recusou a treinar na segunda-feira, antes pediu para não o fazer, dado que "a cabeça não estava bem" entre as "coisas de negociações".

Quando questionado pelos jornalistas sobre se já tinha falado com o treinador do Tottenham, Antonio Conte, garantiu que essa conversa "ainda não" aconteceu.

O negócio, que tem sido muito falado na imprensa nacional e internacional, está sujeito a confirmação oficial e aos habituais exames médicos e outras questões protocolares, com o mercado de transferências de janeiro a fechar hoje.

O Tottenham, que jogou com o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões esta temporada, é quinto na 'Premier League', com 36 pontos, a 14 do líder, o Arsenal, seguindo ainda em prova na 'Champions' e na Taça de Inglaterra.

Pedro Porro chegou ao Sporting por empréstimo do Manchester City, que depois o vendeu em definitivo aos 'leões', e cumpriu 98 jogos (12 golos) entre 2020/21 e a primeira metade de 2022/23, depois de já ter passado pelos clubes espanhóis Peralada, Girona e Valladolid.

Chegou à seleção espanhola, somando uma internacionalização, e pelos 'leões' somou um título de campeão nacional e duas Taças da Liga.