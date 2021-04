Pedro Neto vai ser operado e falha o Europeu

Acabou a época para Pedro Neto e sonho de puder ir ao Campeonato da Europa de futebol com a seleção. O jovem avançado do Wolverhampton sofreu uma lesão na rótula de um joelho na partida de sexta-feira com o Fulham, tendo sido substituído ao intervalo do jogo da 31.ª jornada da Premier League que os wolves venceram (1-0).

"Pedro Neto sofreu uma lesão significativa numa rótula no decorrer do jogo com o Fulham e, após ser observado por um especialista em Londres, foi indicada a cirurgia, que está agendada para o final desta semana. Infelizmente, está previsto que apenas volte a jogar na próxima temporada", informou esta segunda-feira o Wolverhampton.

Neto será operado na próxima semana e deve parar seis meses, estando o regresso aos relvados previsto apenas para a próxima época (2021-22). O que significa que ficará de fora das contas de Fernando Santos para a defesa do título europeu ganho em 2016.

Tem 21 anos e cinco golos pelo Wolverhampton esta época tinha integrado as convocatórias da seleção principal desde novembro do ano passado, contabilizando um golo em três internacionalizações, a última das quais em março, no triunfo sobre o Luxemburgo (3-1), no qual foi um dos principais destaques da equipa, com duas assistências, para os golos de Diogo Jota e Palhinha.

Ainda no plantel do Wolves, Rúben Neves, encontra-se em isolamento depois de ter testado positivo à covid-19.