Pedro Gonçalves renova contrato e fica com cláusula de 80 milhões

O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com Pedro Gonçalves por mais uma temporada, sendo agora válido até 2026.

O médio ofensivo, melhor marcador da I Liga da época passada com 23 golos em 32 jogos, viu o salário melhorado e passou a ter uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros, quando era de 60 milhões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O sentimento é de orgulho e de certeza do trabalho bem feito na época passada. A renovação é uma espécie de confiança extra que o clube me dá, mas significa também que tenho de dar ainda mais e de continuar a orgulhar o Sporting, os adeptos e a minha família", afirmou o jogador, também conhecido por Pote, aos meios de comunicação do Sporting.

O jogador de 23 anos, contratado no verão de 2020 ao Famalicão, tem tido um início de época marcado pelas leões, mas ainda assim mostra-se otimista quanto ao futuro. "Não me fixo no número de golos nem de assistências. Gosto é de jogar e de dar tudo em campo e espero que essa seja a minha imagem de marca", frisou.