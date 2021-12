Paulo Sousa já rescindiu com a Polónia. Pagou 300 mil euros

Paulo Sousa está livre para assinar pelo Flamengo. O treinador português rescindiu esta quarta-feira o contrato com a federação polaca. E, segundo o presidente Cesary Kulesza, organismo decidiu por "por unanimidade rescindir o contrato com o até agora selecionador polaco. "Como parte do acordo, o ex-selecionador pagará uma indemnização à Federação [à volta de 300 mil euros]", acrescenta o dirigente, no Twitter.

Kulesza tinha acusado o português de "comportamento extremamente irresponsável" quando no dia 26 pediu para rescindir contrato para assinar pelo emblema do Rio da Janeiro. O treinador português falhou o acesso direto ao Mundial 2022 e iria fazer o playoff de acesso ao Campeonato do Mundo do Qatar, em março.

Desde que Renato Gaúcho pediu a demissão, depois de perder a Taça Libertadores para o Palmeiras de Abel Ferreira, que o clube brasileiro procura um treinador para regressar aos títulos. E com uma característica peculiar: tinha de ser português. Além de Jorge Jesus (agora ex-Benfica), os dirigentes do mengão abordaram Carlos Carvalhal (Sp. Braga) e falaram com Paulo Fonseca (sem clube) e Rui Vitória (sem clube) além de Paulo Sousa.

Visto como um profissional, carismático e adeptos do jogo ofensivo, o ex- jogador, que venceu duas Liga dos Campeões (Juventus, em 1996, e Borussia Dortmund, em 1997) iniciou a carreira de treinador em 2005 nos Sub-16 portugueses. A primeira experiência como profissional aconteceu no Queen Park Rangers (2008). Desde então treinou Swansea (Inglaterra), Leicester (Inglaterra), Videoton (Hungria), Maccabi Tel Aviv (Israel), Basileia (Suíça), Fiorentina (Itália), Tianjin Quanjian (China) e Bordéus (França) antes da seleção polaca. Segue-se o Flamengo.