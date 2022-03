Paulinho na reviravolta do Sporting em Guimarães

Desportivamente, o Vit. Guimarães-Sporting desta noite teve intensidade, emoção e incerteza no marcador até ao fim. Nas bancadas houve mais uma vez cenas que envergonham o futebol português. Os incidentes entre a polícia e os adeptos obrigou o árbitro a parar o jogo durante quase dez minutos na segunda parte. As forças da autoridade foram obrigadas a intervir quando vários adeptos vitorianos se dirigiram para a zona próxima dos apoiantes do Sporting. O encontro da 27.ª jornada da I Liga só foi retomado depois da situação nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques acalmar. Depois os leões consumaram mais um triunfo, que os coloca mais perto do líder FC Porto, que joga no Bessa, no domingo.

Os vimaranenses chegaram primeiro ao golo, numa jogada espetacularmente finalizada por Estupiñán aos 23 minutos. O Sporting não sofria golos há três jogos e o empate chegou antes do intervalo e de grande penalidade, já depois de Varela negar o golo a Slimani com uma enorme defesa. Na marca dos 11 metros Sarabia não vacilou e mandou os leões descansar com uma igualdade no marcador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rúben Amorim voltou para o segundo tempo com os mesmos, mas não demorou a mexer. Tirou Slimani e meteu Pote e Paulinho passou a ponta de lança. O avançado tentou fazer um chapéu a Varela, mas falhou a baliza aos 56 minutos. Fica o registo da desmarcação proporcionada por um passe de Matheus Nunes. Era o melhor período dos leões no jogo e Paulinho voltou a perder o duelo com Varela aos 62 minutos.

De tanto ameaçar Paulinho fez mesmo o 2-1. Pote combinou bem com Sarabia e o espanhol cruzou para o camisola 18 consumar a reviravolta no marcador. Foi o 13.º golo do avançado.

Depois ainda houve magia (com alguma ironia à mistura). Numa altura em que a equipa de Pepa (expulso ainda no primeiro tempo) procurava o empate, o inglês Marcus Edwards, que sido aplaudido pelos adeptos vimaranenses quando entrou, fez o 3-1 para o Sporting, mostrando toda a classe que levou o clube leonino a contratá-lo... ao Vit. Guimarães. O inglês estreou-se assim a marcar pelos leões, num remate indefensável para Varela aos 90+8'.