Paulinho marcou o golo que devolveu a glória ao leão

O percurso imaculado do leão começou com uma desilusão, mas terminou em festa

Sporting campeão. "Só podia acabar assim, com sofrimento, um golo do Paulinho..."

O Sporting sagrou-se esta terça-feira campeão nacional de futebol pela 19.ª vez, ao vencer em casa o Boavista, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Paulinho, aos 36 minutos, marcou o único golo do encontro, permitindo ao Sporting festejar novamente o título, 19 anos depois.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os leões somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.

O Boavista continua em posição de play-off, no 16.º lugar, com 30 pontos, dois acima do primeiro lugar de despromoção, ocupado pelo Farense.