Passeio TT solidário em Castanheira de Pera

Teve lugar esta sexta-feira o 11.º Passeio Todo-o-Terreno (TT) organizado pelo grupo Calca Mato, em Castanheira de Pera. Esta edição do evento contou com a presença de mais de 30 jipes e 80 participantes.

Esta edição marca o regresso da iniciativa depois de ter estado parada durante dois anos devido à pandemia. Como de costume, realizou-se na Sexta-Feira Santa e o valor das inscrições reverteu a favor da Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Carregal Fundeiro (ACRD).

O percurso da 11.ª edição teve 63 quilómetros e percorreu os vales serranos de Castanheira de Pera. No final do percurso, os participantes almoçaram, em modo piquenique, no parque de merendas da aldeia do Fontão Fundeiro.