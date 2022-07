Paris Saint-Germain anuncia saída do treinador Mauricio Pochettino

O Paris Saint-Germain confirmou esta terça-feira a saída do treinador argentino Maurício Pochettino, que tinha contrato com o clube até junho de 2023.

Num curto comunicado na sua página oficial, o clube francês agradece a Pochettino, e à sua equipa, o trabalho desenvolvido em Paris e deseja-lhe as maiores felicidades.

Paris Saint-Germain confirm that Mauricio Pochettino has ended his role at the Club.



The Club would like to thank Mauricio Pochettino and his staff for their work and wish them the best for the future. pic.twitter.com/Y7ef0qVLVh - Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2022

Ao serviço do PSG, clube ao qual chegou em janeiro de 2021, Pochettino venceu um título de campeão gaulês, o troféu dos campeões e uma taça de França.

Segundo a imprensa, Christophe Galtier, ex-treinador do Nice, será o sucessor de Pochettino no comando técnico do PSG, clube liderado por Nasser Al-Khelaïfi, do Qatar.

No PSG jogam os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e o Vítor Ferreira, contratado este ano ao FC Porto.