Palmeiras de Abel Ferreira perde Supertaça para o Flamengo

O português Abel Ferreira perdeu ontem o primeiro título da temporada no Brasil ao ver o seu Palmeiras derrotado, no desempate por penáltis, pelo Flamengo na disputa da Supertaça, após um empate 2-2 no final do tempo regulamentar.

Os palmeirenses, detentores da Copa do Brasil, até começaram melhor a partida, realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com um golo de Raphael Veiga logo aos dois minutos. Só que aos 23 minutos Gabriel Barbosa fez o empate e, ainda antes do intervalo, Abel Ferreira foi expulso por contestar uma decisão do árbitro e o campeão Flamengo, orientado por Rogério Ceni, deu a volta ao resultado através do uruguaio De Arrascaeta, após passe de Bruno Henrique.

O Palmeiras conseguiu ainda chegar ao empate no segundo tempo, com mais um golo de Raphael Veiga (74") na transformação de um penálti, resultado que se manteve até ao apito final do árbitro.

O jogo foi de imediato para o desempate por penáltis, que foi recheado de emoções fortes, pois o Palmeiras esteve muito perto de vencer, depois de Filipe Luís e Matheuzinho terem falhado para o Flamengo, mas Luan e Danilo perderam a oportunidade de garantir o troféu, remetendo o desempate para uma segunda série de penáltis, que acabou por ser resolvida quando Mayke falhou o nono penálti da equipa de Abel Ferreira, tendo Rodrigo Caio batido o guarda-redes Weverton, garantindo assim a segunda Supertaça consecutiva para o Flamengo, que no ano passado foi ganha por Jorge