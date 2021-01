Palmeiras de Abel Ferreira conquista a Taça Libertadores

O Palmeiras do treinador português Abel Ferreira venceu o Santos por 1-0 e conquistou este sábado a Taça Libertadores no Maracanã, o troféu equivalente à Champions europeia que premeia a melhor equipa da América do Sul. Depois de Jorge Jesus (Flamengo) na última edição da prova, Abel é mais um técnico português a conseguir ganhar o troféu mais apetecido do futebol sul-americano.

O golo surgiu já no último minuto do tempo extra, com um cabeceamento de Breno, numa altura em que toda a gente já esperava pelo prolongamento.

Esta foi apenas a segunda Libertadores conquistada pelo Palmeiras, depois do triunfo alcançado na prova em 1999, numa equipa que na altura era orientada por Luiz Felipe Scolari - esteve em outras três finais (1961, 1968 e 2000) mas foi derrotado.

Este triunfo vai permitir à equipa treinada por Abel Ferreira encher os cofres, já que o vencedor embolsa cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente 80 milhões de reais). Além disso, fruto da vitória, o Verdão ganhou o direito de disputar em fevereiro, no Qatar, o Mundial de Clubes.

Este é sem dúvida o ponto mais alto da carreira de Abel Ferreira, 42 anos, que pegou na equipa no final de outubro. Na altura muitos questionaram a aposta do Palmeiras e torceram o nariz à contração do técnico português. Logo que chegou, avisou que não ia passar férias e a verdade é que pouco tempo depois ganhou a confiança da torcida, ganhando mesmo a alcunha de furacão português e passando a ter de lidar com as comparações com Jorge Jesus.

Quando chegou foi obrigado a lidar com um surto de covid que atingiu o plantel (ele próprio contraiu o vírus) e chegou a ter 21 futebolistas indisponíveis. Mas passou com êxito este período e além dos bons resultados na Libertadores (eliminou o poderoso River Plate nas meias-finais), conseguiu ainda apurar a equipa para a final da Taça do Brasil. No campeonato, contudo, ate por ter dado primazia à Libertadores, o Palmeiras é quinto classificado, a 10 pontos do líder Internacional.

Depois de pendurar as chuteiras ao serviço do Sporting, em 2011, Abel estreou-se como treinador ao serviço dos juniores dos leões, sagrando-se campeão logo na sua primeira temporada. Foi depois promovido a técnico da equipa B leonina, deixando Alvalade no verão de 2014. Mudou-se em 2015 para Braga para treinar a equipa secundária dos arsenalistas e no ano seguinte foi promovido ao conjunto principal, após a saída de Jorge Simão, permanecendo no cargo até 2019.

Seguiu-se uma experiência na Grécia, ao serviço do PAOK, na temporada 2019-20. E em outubro de 2020 decidiu aceitar o desafio de atravessar o Atlântico com destino ao Palmeiras, para render o conceituado Vanderlei Luxemburgo. O resultado está à vista, com Abel a imitar Jorge Jesus, que em dezembro de 2019, ao serviço do Flamengo, também conquistou a Libertadores.

A Taça Libertadores foi criada no Peru em 1959. O troféu original é feito de prata e tem quase um metro de altura. Pesa cerca de 10 quilos, mas este permanece no museu da Conmebol, em Assunção no Paraguai. O clube vencedor recebe sempre uma réplica do troféu.

O Brasil e a Argentina são os países que mais tiveram clubes nas finais do torneio: 13 equipas brasileiras diferentes e 10 argentinas já decidiram o troféu. As equipas argentinas foram as que mais vezes ergueram esta taça: 25 contra 20 do Brasil. O Boca Juniors foi o clube que esteve presente em mais finais (11) e o recordista de troféus é o Independiente de Avellaneda (7).

Um morto e um ferido grave em confrontos entre adeptos

Um adepto do Corinthians morreu este sábado baleado e outro ficou ferido em São Paulo, durante confrontos com seguidores do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira e a disputar a final da Taça Libertadores.

Os adeptos do 'verdão' preparavam-se para assistir à final contra o Santos, a decorrer no Maracanã, no Rio de Janeiro, quando o confronto entre adeptos dos dois rivais começou, com arremesso de pedras e outros objetos.

Segundo a polícia estadual, a situação escalou até serem disparados vários tiros, um deles vitimando um homem, na Avenida Padre Arlindo Vieira, no bairro de Sacomá, e ferindo gravemente outro, ainda internado num centro hospitalar.

Segundo as autoridades, foram detidos 21 adeptos do Palmeiras e mais um do Corinthians, com três explosivos de médio alcance, vários tacos de madeira e 26 barras de ferro apreendidas.

A segurança foi reforçada em torno do estádio do Palmeiras, que tenta ganhar a segunda Libertadores da sua história, depois do triunfo de 1999, numa partida à porta fechada, devido à covid-19.