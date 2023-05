Palmeiras. Abel metido em confusão tira telemóvel a jornalista

O treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi protagonista de uma polémica no final do jogo de domingo com o Atlético Mineiro, que terminou empatado a um golo, ao tirar o telemóvel a um repórter da TV Globo. O jornalista tentava filmar a confusão e os protestos junto do árbitro por parte de um dirigente do Palmeiras.

Abel apercebeu-se depois que outros jornalistas no local filmaram-no a tirar o telemóvel e acusou-os de serem os culpados de "o futebol brasileiro estar assim", acabando por não apagar a filmagem dos protestos do dirigente Pedro Spinelli e devolvendo o aparelho.

Já na conferência de imprensa, o treinador alegou invasão de privacidade, mas pediu desculpas pelo sucedido. "Vou fazer um esclarecimento, já que toda a gente aqui gosta de transformar um copo de água numa tempestade. Houve uma discussão, uma confusão no túnel entre o nosso diretor desportivo e um dos árbitros assistentes. E havia jornalistas a gravarem tudo. Peço desculpa se me excedi. São coisas do futebol, é algo nosso, mas infelizmente hoje todos têm câmaras. Peço desculpa se me excedi. Há coisas que a imprensa não tem de saber. Senti que invadiram a minha privacidade. O que eu senti foi invasão de privacidade", esclareceu.

E retirou-se da conferência de imprensa quando foi questionado pelos jornalistas sobre o alegado interesse do PSG na sua contratação. Antes, lamentou o golo anulado ao Palmeiras, logo aos sete minutos, por fora de jogo de Rony, explicando que o assistente não tinha ângulo para ver a linha e que as imagens também não esclareciam.

O Botafogo, do treinador português Luís Castro, reforçou entretanto a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer no domingo à noite o América Mineiro (2-0). A jogar em casa e mesmo sem o castigado Tiquinho Soares, a equipa do Rio de Janeiro continua em alta, desta vez com uma vitória que começou a desenhar-se cedo: Júnior Santos abriu o marcador aos três minutos, e Luís Henrique confirmou o triunfo, aos 60.

A vitória mantém o 'Fogão' na liderança, com 21 pontos, mais cinco do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, que não foi além de um empate na visita ao Atlético Mineiro, que caiu para quarto, agora com 14 pontos.