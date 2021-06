País de Gales vence Turquia e fica mais perto dos oitavos-de-final

O País de Gales venceu esta quarta-feira a Turquia por 2-0, em encontro da segunda jornada do Grupo A do Euro 2020, disputado em Baku, no Azerbaijão, ficando assim mais perto do apuramento para os oitavos de final.

Num jogo arbitrado pelo português Artur Soares Dias, Aaron Ramsey, aos 42 minutos, e Connor Roberts, aos 90'+5, marcaram os golos dos galeses, após assistências de Gareth Bale, que aos 61 minutos desperdiçou um penálti.

Os galeses, que tinham empatado 1-1 na estreia com a Suíça, passaram a somar quatro pontos, contra três da Itália, que começou com um 3-0 à Turquia e defronta ainda hoje os suíços.