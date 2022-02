Overmars sai do Ajax acusado de assédio sexual

O Ajax comunicou este domingo que Marc Overmars deixou de ser diretor de futebol, depois do antigo jogador ser acusado de assédio sexual por colegas de trabalho. "Enviar mensagens para lá dos limites a várias colegas mulheres durante um longo período de tempo está na base desta decisão", informou o clube adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 23 de fevereiro e 15 de março.

"Estou envergonhado. Na semana passada, fui confrontado com relatos sobre meu comportamento e como isso atingiu outras pessoas. Infelizmente, não percebi que havia ultrapassado os limites, mas isso ficou claro para mim nos últimos dias. De repente, senti uma pressão enorme", disse Overmars, pedindo depois "desculpas" pelo comportamento, que "não pode ser justificado" e por isso saiu do Ajax.

Marc Overmars era diretor dos Assuntos de Futebol do Ajax desde o verão de 2012. O ex-jogador de futebol do Ajax, Arsenal e Barcelona tinha contrato até 30 de junho de 2026.O presidente do conselho de administração do clube, não escondeu que ele é "provavelmente, o melhor diretor desportivo que o Ajax já teve", mas, perante os rumores foi preciso "atuar". "Este é um processo doloroso para todos os envolvidos e dramático para as mulheres que tiveram de lidar com o comportamento do Marc", disse Leen Meijaard.

Já o CEO do Ajax admitiu que "a situação é terrível para todos" e desejou que no futuro todos possam "prestar ainda mais atenção" às atitudes perante colegas, subalternos ou não. "Marc e eu jogámos juntos desde o início dos anos 1990, primeiro no Ajax e depois na seleção holandesa, e somos colegas na administração do Ajax há quase 10 anos. Agora tudo isso acabou de forma muito abrupta. Estávamos a fazer algo muito bonito no clube, então esta notícia também será um golpe para todos que se preocupam com o Ajax", disse Edwin van der Sar.