Tom Brady, 43 anos, desportista de sucesso, milionário e membro de "uma das famílias mais perfeitas da América", como rotulou há uns anos a revista Vanity Fair. Brady é um verdadeiro case study, um jogador de futebol americano que apesar da idade avançada se mantém no auge, um quarterback de eleição que venceu seis títulos do Super Bowl e que pode voltar a fazer história - depois de ter representado durante 20 anos os New England Patriots, mudou-se no ano passado para os Tampa Bay Buccaneers e vai disputar no dia 7 de fevereiro o seu 10.º Super Bowl em busca de um inédito sétimo anel de campeão.

Existe segredo para tamanho sucesso? Na verdade, as justificações são muitas. A começar pela rígida rotina de treinos a que sempre se submeteu, passando por uma alimentação especial e um estilo de vida pacato. Tom Brady é casado com Gisele Bündchen desde 2009, e tem dois filhos do relacionamento com a supermodelo brasileira - tem outro fruto da sua união anterior com a atriz Bridget Moynahan. São considerados um dos casais mais perfeitos dos EUA e fazem gala nisso - nas entrevistas, um e outro fazem declarações de amor e as redes sociais de ambos estão inundadas de fotos juntos com os filhos.