Os recordes que Ronaldo pode bater no Europeu

Eis os recordes que estão à vista no Euro2020.

Mais jogos (incluindo qualificação)

Cristiano Ronaldo precisa apenas de mais três jogos para ultrapassar o recorde que pertence ao guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, qualificação e fases finais de Europeus incluídos - o guardião tem um total de 58 jogos. Se Portugal chegar à final do Euro2020, CR7 pode terminar o torneio com um total de 63 jogos. Os 56 que tem atualmente resultaram em 36 vitórias, 12 empates e oito derrotas. A fechar o pódio de futebolistas com mais jogos está Mario Frick, do Liechtenstein, 51, com a particularidade de terem sido todos em fases de qualificação.

Jogador mais velho a marcar numa final

Apenas um jogador acima dos 30 anos marcou numa final de um Europeu: Bernd Hölzenbein, que tinha 30 anos e 103 dias quando fez de cabeça o golo do empate da República Federal da Alemanha frente à Checoslováquia, em 1976, forçando o prolongamento e depois os penáltis. Ronaldo terá 36 anos e 158 dias a 11 de julho, data do encontro decisivo da edição de 2020, caso Portugal lá chegue.

Mais fases finais disputadas

Dezassete jogadores participaram em quatro fases finais de Europeus, e os primeiros a consegui-lo foram Lothar Matthäus e Peter Schmeichel, em 2000. Ronaldo faz parte deste lote e ficará isolado se disputar apenas um jogo neste Campeonato da Europa. Além disso, o avançado português é o único sobrevivente de um conjunto de 11 futebolistas que averbaram a sua quarta participação em 2016.

Mais golos marcados por seleções

A tarefa não é nada fácil e seria preciso um super Ronaldo no Euro. Mas a marca não é impossível de bater. CR7 pode tornar-se durante este Campeonato da Europa no jogador da história do futebol com mais golos apontados ao serviço de uma seleção. Neste momento contabiliza 104 e está a cinco de igualar o recorde (109) do iraniano Ali Daei.

Mais golos num só jogo na fase final

Apenas sete jogadores apontaram hat-tricks em Campeonatos da Europa, e estranhamente Ronaldo não está inserido neste lote. No entanto, o avançado e capitão da seleção nacional tem vários por Portugal, mais concretamente nove, e em duas ocasiões até marcou quatro golos num só jogo.

Mais golos em fases finais

Ronaldo estreou-se em Campeonatos da Europa frente à Grécia, a 12 de Junho de 2004, e logo com um golo - o seu primeiro ao serviço de Portugal. Desde então apontou mais oito em fases finais de Europeus, em 21 jogos disputados. Com nove golos apontados, o capitão da seleção nacional parte para o Euro2020 em igualdade com o francês Michel Platini, cujos golos foram todos marcados no Campeonato da Europa de 1984. O terceiro jogador com mais golos apontados em fases finais de Euros é o inglês Alan Shearer, com sete. Dos jogadores em atividade, o que mais se aproxima de Cristiano Ronaldo é o francês Griezmann, com seis golos.

Vencedores do Euro como capitão

Se Portugal chegar e triunfar na final do Campeonato da Europa que se vai disputar no estádio de Wembley, em Londres, e Ronaldo jogar envergar a braçadeira de capitão, junta-se ao espanhol Iker Casillas (2008 e 2012) como os únicos a terem capitaneado uma equipa à conquista de dois títulos europeus.