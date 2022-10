Sérgio Conceição pode vir a ter mais uma grande dor de cabeça no mercado de transferências de janeiro ou no final da época. As grandes exibições do guarda-redes Diogo Costa ativaram os radares de alguns dos maiores emblemas europeus, com o Manchester United à cabeça, e o Mundial do Qatar, no final do ano, pode fazer disparar ainda mais a cotação do jovem guardião de 23 anos. Os interessados já sabem o preço, 60 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão. "Curto", considera Maniche, ex-jogador dos dragões.

"O Diogo Costa não é só neste momento um dos melhores guarda-redes da Europa, mas também de todo o mundo", diz Maniche ao DN. "Acho sinceramente que o valor da cláusula [60M] é curto para a qualidade dele. Veja-se o exemplo do Kepa, que foi vendido por 80 milhões, ou de Alisson e Courtois. Atualmente o Diogo Costa não lhes fica atrás. Provavelmente, para desgosto dos adeptos, não vai estar muito tempo no FC Porto. Tinha todas as possibilidades de se tornar no guarda-redes mais caro do mundo. Já está no patamar dos melhores", acrescentou.