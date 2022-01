Open da Austrália: Murray cai na segunda ronda diante de 'qualifier'

© EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

O tenista britânico Andy Murray, cinco vezes finalista do Open da Austrália, foi esta quinta-feira afastado na segunda ronda do primeiro 'Grand Slam' da temporada ao perder em três 'sets' frente ao 'qualifier' japonês Taro Daniel.

O britânico de 34 anos, atual número 113 da hierarquia ATP, foi derrotado por triplo 6-4 pelo 120.º tenista mundial, após duas horas e 48 minutos de encontro.

Finalista vencido em Melbourne Park em 2016, 2015, 2013, 2011 e 2010, Murray recebeu um 'wild card' da organização e, na ronda inaugural, causou sensação ao regressar aos triunfos no torneio cinco anos depois.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Membro do denominado 'Big Four', juntamente com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Murray tem uma lesão crónica na anca, tendo já sido submetido a várias cirurgias e estado afastado dos 'courts'.

Campeão olímpico em Londres2012 e no Rio2016 e duas vezes vencedor de Wimbledon e uma do Open dos Estados Unidos, o escocês é também um dos mais populares e carismáticos tenistas do circuito.