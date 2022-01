Portugal tem oito jogadores no top 100 dos futebolistas mais caros da atualidade das cinco principais ligas europeias, num ranking elaborado pelo CIES Observatório do futebol. O jogador luso mais caro é Rúben Dias, do Manchester City, que está na oitava posição e é também o defesa mais caro desta lista, avaliado em 120,5 milhões de euros. O mais valioso é o brasileiro Vinicius Jr, do Real Madrid (166,4).

Os outros portugueses que constam neste ranking são Bruno Fernandes (Manchester United, 113,9 milhões), João Félix (Atlético Madrid, 95,2), João Cancelo (Manchester City, 82,9), Diogo Jota (Liverpool, 79,6), Bernardo Silva (Manchester City, 78,7), Rafael Leão (AC Milan, 52,4) e André Silva (RB Leipzig, 52,3).