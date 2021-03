Oficial: Otávio renova pelo FC Porto até 2025

O médio brasileiro Otávio renovou contrato pelo FC Porto até 2025, anunciaram esta segunda-feira os dragões nas redes sociais.

O jogador de 26 anos, nos portistas desde 2014, estava em fim de contrato.

Proveniente do Internacional de Porto Alegre há quase sete anos, Otávio começou pela equipa B dos dragões, tendo depois sido emprestado durante um ano e meio ao Vitória de Guimarães. Estabelecido no plantel principal desde 2016-17, leva 177 jogos e 19 golos com a camisola azul e branca.

Com direito a cerimónia no relvado no Estádio do Dragão, a renovação foi saudada por Pinto da Costa. "Esta declaração é acima de tudo para os nossos adeptos e associados. Perante tanta coisa que foi dita ao longo destes tempos, dando como certa a saída do Otávio, serve só para lhes dizer que acabámos de assinar um contrato que prolonga o vínculo até 2025. É sinal que aqui se trabalha para engrandecer o clube, para manter os principais valores, dentro daquilo que seja possivel. Não somos afetados pelas campanhas, nem pelo que se diz, nem pelo que é dado como certo, pelas fontes normalmente inquinadas que dão as notícias do FC Porto", começou por dizer o presidente portista.

"Estamos muito satisfeitos por ter encontrado uma solução e por sentir que o Otávio está com a mesma determinação e vontade com que chegou aqui no primeiro dia no FC Porto", frisou o líder dos azuis e brancos.

"Otávio, desejo-te as maiores felicidades, que continues a contribuir com o teu esforço e valor para as vitórias do FC Porto, que te prepares que vamos ter muitos jogos ainda para ganhar este ano e muitos jogos para pôr os invejos ainda com mais inveja. Vais contribuir para que as farmácias continuem a vender muitas Rennies", acrescentou.