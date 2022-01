Oficial. Jesús Corona deixa FC Porto e é novo reforço do Sevilha

Agência espanhola dá Corona como certo no Sevilha já em janeiro

Corona no Sevilha a preço de saldo e Sérgio Oliveira já é reforço da Roma

O futebolista internacional mexicano Jesús Corona transferiu-se do FC Porto para o Sevilha, tendo assinado um contrato até 2025, anunciou esta sexta-feira o segundo classificado do campeonato espanhol.

Corona, de 29 anos, é o mais recente reforço do Sevilha, orientado pelo antigo treinador dos 'dragões' Julen Lopetegui, que não revelou os valores envolvidos na transação, na informação divulgada no sítio oficial na Internet.

O jogador polivalente, 63 vezes internacional pelo México, terminava o contrato com o FC Porto em 30 de junho de 2022, mas mudou-se desde já para Espanha, na 'janela' do mercado de transferências de janeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para trás, ficam seis épocas e meia no FC Porto, clube a que chegou em 2015, proveniente dos neerlandeses do Twente, durante as quais conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.

Ao todo, Corona disputou 285 jogos oficiais, em que apontou 31 golos e se tornou uma das figuras do plantel às ordens do treinador Sérgio Conceição, tendo sido eleito em 2019/20 o jogador do ano da I Liga.