Chermiti renovou até 2027 e com a maior cláusula de rescisão do plantel

Youssef Chermiti prolongou a ligação ao Sporting até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, a mais alta do plantel, a par de Pedro Gonçalves e Diomande. "É um sentimento inexplicável renovar com o clube que me deu tudo desde que cheguei. É aqui que quero jogar", começou por dizer o jovem avançado de 18 anos, prometendo aos adeptos "muito trabalho" e "muitas alegrias".

Chermiti mostrou-se ainda ciente de que esta renovação vai trazer-lhe maior responsabilidade: "Agora não posso pensar que está tudo feito, isto é só o início". E sem esquecer quanto foi difícil chegar aqui. No clube desde os 12 anos, Youssef Chermiti lembrou o dia em que Aurélio Pereira lhe perguntou se queria ir para o Sporting: "Não hesitei."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Filho de um tunisino e de uma cabo-verdiana, nasceu em Santa Maria, nos Açores, em 2004 (18 anos). Tentou o andebol, o basquetebol e a natação até chegar ao futebol para ficar. Tinha nove anos quando entrou para o Mariense, passando depois pelo GD São Pedro até chegar à Escola de Pauleta.

Foi a representar as cores da escola do antigo avançado açoriano, num torneio em Torres Vedras, que chamou a atenção dos olheiros do Sporting. Convidado a prestar provas ficou a viver na Academia Cristiano Ronaldo aos 12 anos - tem esse dado em comum com CR7, que deixou a Madeira aos 12 anos para se juntar aos leões.

Foi lançado na equipa principal por Rúben Amorim a 15 de janeiro, no dérbi com o Benfica (2-2), quando entrou a 12 minutos do fim do jogo e quase em cima do apito final teve nos pés o golo que poderia ter dado o triunfo aos leões. Os adeptos lamentaram o falhanço, mas Rúben Amorim garantiu-lhes que Chermiti é o presente e o futuro, ao dizer que não iria ao mercado contratar um avançado se ele renovasse. "É sempre bom receber elogios do mister, agora só tenho de continuar a trabalhar sempre com humildade", reconheceu hoje o internacional sub-19.

Depois do dérbi, voltou a ser suplente utilizado na I Liga, frente ao Vizela, e na Taça da Liga, com o Arouca, tendo-se estreado a marcar na jornada 19 com um golo que deu a vitória sobre o Rio Ave (1-0). "Quando marquei em Vila do Conde foi uma sensação inexplicável. Além disso, poder dar continuidade e jogar no jogo seguinte foi muito bom", disse, recordando a estreia em Alvalade, diante do Vizela, algo com que "sonhava" em miúdo quando ia ver os jogos.

Chermiti voltou a merecer a confiança de Rúben Amorim no clássico com o FC Porto, deixando Paulinho no banco e voltou a marcar na derrota com os dragões (2-1).Na quinta-feira foi suplente utilizado frente ao Midtjylland (1-1) na estreia em competições europeias.