Oficial. Bwin patrocina I Liga portuguesa de futebol até 2025/26

A empresa de apostas desportivas Bwin vai patrocinar a I Liga portuguesa de futebol por cinco temporadas, entre 2021/22 e 2025/26, anunciou nesta sexta-feira o organismo que rege as competições profissionais de futebol. Uma notícia avançada pelo DN na segunda-feira.

Em 22 de maio de 2020, a NOS anunciou a não renovação do acordo iniciado em 2014 com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após a presente temporada, cessando o apoio como patrocinador principal e 'naming sponsor'".

Assim, a partir de julho de 2021, após o acordo hoje anunciado, a Bwin vai ser "a nova denominação da principal competição de futebol em Portugal".

"A ligação entre as duas instituições pretende contribuir para uma competição cada vez mais emotiva e próxima dos adeptos portugueses, assim como consolidar a afirmação da Liga portuguesa como uma referência em mercados internacionais", lê-se no comunicado da LPFP.

O organismo liderado por Pedro Proença deixou "uma palavra de forte agradecimento à NOS pelo investimento, empenho, compromisso e espírito de inovação demonstrado nos últimos sete anos de relação, naquele que foi o mais longo contrato de 'naming' da história e muito contribuiu para a valorização de todo o ecossistema do futebol profissional".

Sobre este novo acordo, já noticiado na segunda-feira, nomeadamente devido a uma polémica face a idêntico interesse da concorrente Betano, o líder da LPFP realçou a sua importância.

"Este é, verdadeiramente, um momento histórico para a LPFP e para todo o futebol profissional. Uma estratégia que começou a ser delineada em 2015, quando muito poucos acreditariam que podíamos chegar a um patrocínio desta dimensão. Este é um acordo de parceria de valores históricos e que reflete o trabalho de planeamento, de aposta numa gestão mais empresarial e na construção e valorização de uma nova marca que pudesse tornar-se uma referência nacional e internacional", afirmou Proença.

O dirigente apontou o novo patrocinador como "um parceiro privilegiado" na "estratégia de internacionalização", ambicionando que este acordo transporte a competição "para um patamar nunca antes alcançado".

Igualmente citado no comunicado, o responsável pela Bwin Marcus Silva prenunciou que este contrato vai fazer com que a empresa de apostas entre no "mercado português com o pé direito", atendendo que a LPFP "é uma entidade que tem muita credibilidade no país, e muito conhecida".

"A Bwin quer fazer parte desta parceria porque, através dela, vamos alcançar uma visibilidade de mercado muito grande. Vamos mandar uma mensagem positiva para o mercado português, de que chegámos para ficar, e que defendemos princípios dentro da indústria como o jogo honesto, responsável, e com o máximo de atenção pelo cliente", vincou o responsável pela empresa.

A NOS era o 'naming sponsor' exclusivo mais longo da história da I Liga, com um contrato que se iniciou em 2014 e que termina no final da época 2020/21, depois de uma renovação por mais três anos em 2017, já durante o primeiro mandato de Pedro Proença como presidente da LPFP.