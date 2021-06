Ocean Race Europe. Barco português lidera regata

O VO65 português da Mirpuri Foundation Racing Team venceu a segunda etapa da edição inaugural da Ocean Race Europe, ao chegar a Alicante à frente da equipa da Akzonobel Ocean Racing, com quem travou uma renhida batalha.

A embarcação 'Racing for the Planet', da Fundação Mirpuri - cuja tripulação integra os velejadores portugueses Bernardo de Freitas (na foto em primeiro plano), Mariana Lobato e Frederico Melo - depois de perder a primeira etapa na reta final na chegada a Cascais, conseguiu conquistar três pontos na regata costeira, disputada em Portugal, e hoje alcançou o topo da classificação com o triunfo no porto espanhol.

"Foi uma dura batalha com o Akzonobel Ocean Racing, a recuperar milhas a pouco e pouco até que os conseguimos ultrapassar ontem [terça-feira] à tarde, e a partir daí fomos capazes de manter a nossa liderança", contou Yoann Richomme, o 'skipper' do VO65 português, à chegada a território espanhol.

Conquistados sete pontos em Alicante, a Mirpuri Foundation Racing Team ascendeu ao primeiro lugar da classificação com 11 pontos, graças os três pontos amealhados na regata costeira em Cascais e um somado na primeira etapa, e está empatada com a equipa do Akzonobel Ocean Racing.

"É fantástico conquistar a nossa primeira vitória e voltar ao topo do 'ranking'. Foi uma etapa difícil, muito atarefada durante o tempo todo, com muitas mudanças de vela e um esforço muito grande de todos a nível físico. Foi um final difícil no Mediterrâneo com vento fraco, o que tornou muito desafiante taticamente e psicologicamente manter a liderança", contou o 'skipper' francês Richomme.

Depois de cortar a meta com meia hora de avanço sobre o segundo classificado, a equipa dos atletas portugueses Bernardo Freitas, Mariana Lobato e Frederico Melo, viu os IMOCA 60 chegarem a Alicante com a vitória nesta classe a sorrir à LinkedOut, à frente da Offshore Team Germany.

"A etapa foi incrível, super intensa e a mais dura até agora, a nível físico. Acabámos por apanhar todo o tipo de condições. Saímos de Cascais com vento muito forte e foi sempre sem parar até Gibraltar, com posições muito intensas, a darmos o nosso melhor e felizmente conseguimos ganhar alguma vantagem. Sentir que somos rápidos com essas condições é ótimo e dá-nos bastante confiança", disse Bernardo Freitas, em declarações à Lusa, admitindo que quando cortaram a linha "foi um sentimento muito especial, de trabalho cumprido e de confiança em tudo o que tem sido feito."

A terceira e última etapa da Ocean Race Europe está prevista arrancar domingo, às 14:00 (hora local), com destino a Génova, em Itália, onde terminará a primeira edição da prova.

A Ocean Race é o novo nome da antiga Volvo Ocean Race. A atual regata, Ocean Race Europe, é uma espécie de aperitivo para a Ocean Race de circumnavegação do globo que se terá lugar em 2022. A atual frota tem 12 barcos: sete da classe VO65 e cinco da classe IMOCA 60. As tabelas classificativas das duas classes são autónomas uma da outra.

Classificação etapa Cascais-Alicante

Classe VO65

1º - Mirpuri Foundation - 7 pts

2º - AkzoNobel - 6 pts

3º - Sailing Poland - 5 pts.

4º - Viva México - 4 pts.

5º - Team Childhood I - 3 pts

6º - Austrian Ocean Race Project - 2 pts

7º - AmberSail 2 - 1 pt.

Classe IMOCA 60

1º - LinkedOut - 5 pts.

2º - Offshore Team Germany - 4 pts.

3º - 11th Hour Racing Team - 3 pts.

4º - Bureau Vallée - 2 pts

5º - CORUM L'Epargne - 1 pts.

Classificação geral

Classe VO65

1º - Mirpuri Foundation Racing Team - 11 pts

2º - AkzoNobel Ocean Racing - 11 pts.

3º - Sailing Poland - 10 pts

4º - The Austrian Ocean Race Project - 9 pts

5º - Team Childhood 1 - 8 pts

6º - AmberSail 2 - 7 pts

7º - Viva México - 6 pts

Classe IMOCA 60

1º - LinkedOut - 9 pts.

2º - Offshore Team Germany - 9 pts.

3º - 11th Hour Racing Team - 9 pts

4º - CORUM L' Épargne - 6 pts

5º - Bureau Vallée - 3 pts