O dérbi de amanhã (20.30, SportTV1) é decisivo para as contas do título e entrada na Champions da próxima época, uma espécie de prova dos nove milionária para Sporting e Benfica. Um triunfo mantém os leões ainda na luta pelo título com o FC Porto (dragões jogam hoje, e são líderes com mais seis pontos) e afasta matematicamente as águias do segundo lugar da Champions em caso de derrota em Alvalade.

Uma vitória da equipa de Nélson Veríssimo relança a luta pelo segundo lugar da I Liga, reduzindo de nove para seis a desvantagem na tabela classificativa, quando ficam a faltar apenas quatro jornadas e 12 pontos por disputar. Mas afasta praticamente o rival do bicampeonato desejado há 68 anos (!). Desde a década de 50, quando festejou quatro títulos consecutivos, entre 1950 e 1954, que a equipa de Alvalade não festeja dois títulos seguidos.