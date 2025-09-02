O que aconteceu com a (não) inscrição de Jota Silva

A inscrição de Jota Silva bateu na trave. Esta segunda-feira, depois de gorada a possibilidade de contratar Kevin do Shakhtar Donetsk (rumou ao Fulham de Marco Silva), o diretor geral do futebol do Sporting, Bernardo Palmeiro, fez uma última investida junto do Nottingham Forest para tentar a contratação do extremo português desejado por Rui Borges para reforçar o plantel. Tal como o DN avançou, os leões tentaram o empréstimo de uma época, com opção de compra no valor de 20 milhões de euros, mas o dono do emblema da Premier League queria uma venda imediata. O acordo fez-se já perto do fecho do mercado, com os leões a aceitar pagar já 4,5 milhões de euros pela cedência de uma ano, baixando o valor da opção de compra para apenas 15,5 milhões. Mas, a demora no acordo e depois na troca de documentação inviabilizou a concretização do negócio.Segundo disse ao jornal Record uma fonte do Sporting, a inscrição de Jota Silva entrou a tempo na plataforma TMS (Transfer Matching System) da FIFA, sistema que valida as transferências entre clubes de federações diferentes, mas não na Liga Portugal. A documentação do jogador não foi recebida pelo organismo liderado por Reinaldo Teixeira em tempo útil (até à meia noite de dia 1 de setembro) e por isso o nome do jogador não consta da lista final dos reforços inscritos no último dia do Mercado de Transferências de verão da época 2025/26.O jogador fica agora na expectativa de saber se o negócio cai por terra ou se o emblema liderado por Frederico Varandas contesta a não inscrição e tenta uma inscrição na justiça..Ioannidis e Harder ajudaram Sporting a dominar último dia do Mercado