O polvo vidente garante que Portugal vai ganhar ao Gana (veja o vídeo)

Ter animais a prever resultados já é um hábito em grandes competições internacionais e o Mundial do Qatar não é exceção. Desta feita foi Paulo Júnior, descendente do Polvo Paul - que se tornou famoso no campeonato do Mundo de 2010 - a mostrar os seus dotes.

A previsão do molusco do SEA Life Porto é clara: Portugal vai entrar a vencer no Mundial, derrotando o Gana.

Para fazer a sua escolha, o polvo foi confrontado com duas caixas, com os símbolos de ambas as equipas, e escolheu a seleção portuguesa como favorita à vitória no encontro da próxima quinta-feira (16.00, RTP e SportTV).

Paulo Júnior entra em campo uma vez por dia durante o Mundial e as previsões podem ser acompanhadas nas redes sociais do SEA Life Porto.