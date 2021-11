Apenas duas vitórias nos últimos seis jogos. É perante este cenário que o Benfica vai defrontar amanhã (20.00, Eleven Sports 1) o poderoso Bayern Munique, na Alianz Arena, na terceira jornada do Grupo E da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Jorge Jesus está no pior registo da temporada, perdeu a liderança do campeonato após o empate a um golo com o Estoril, no sábado, e tem agora pela frente uma tarefa gigantesca: tentar travar os alemães que têm um apetite especial para devorar equipas portuguesas.

O registo do Bayern (pode selar já amanhã o apuramento, bastando-lhe um empate) diante de clubes portugueses, nas competições europeias, é avassalador. Nos 29 embates disputados, apenas duas derrotas, ambas frente ao FC Porto. Em 2014-15 nos quartos de final da Champions (mas os dragões ficaram pelo caminho porque na segunda mão em Munique foram cilindrados por 6-1); e na célebre final de Viena, a do golo de Madjer de calcanhar (e outro de Juary), que valeu aos dragões a Taça dos Campeões Europeus. De resto, nem mais um triunfo para amostra. São 18 vitórias e nove empates.