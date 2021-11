As últimas duas semanas foram uma autêntica revolução no Génova, o clube de futebol mais antigo de Itália. O emblema genovês contratou para treinador um dos maiores avançados do futebol mundial, terá como adjunto um histórico do calcio, foi comprado por um fundo norte-americano com sede em Miami e terá como presidente o médico de Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro italiano. Parece um enredo de uma novela, mas é mesmo a sério. E é com este novo organograma que o emblema da cidade com um dos mais importantes portos de Itália pretende voltar à ribalta - atualmente ocupa o 17.º lugar da Serie A italiana.

Pode não parecer à primeira vista, mas o Génova é um histórico de Itália. Não só por ser o clube mais antigo do país (foi fundado em 1893), mas por ter no currículo nove títulos de campeão nacional (Só AC Milan, Inter Milão e Juventus têm mais), apesar de estes tempos de glória terem acontecido há quase 100 anos - foram campeões em 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914-15, 1922-23 e 1923-24.