O melhor golo de livre de sempre? "Bomba inteligente" de Roberto Carlos faz 25 anos

A "bomba inteligente" de Roberto Carlos faz esta sexta-feira 25 anos. No dia 3 de junho de 1997, num jogo particular em Lyon entre o Brasil e a França, relativo ao Torneio de França, o defesa canarinho apontou um golo de livre direto que ainda hoje é considerado um dos melhores da história do futebol.

A 35 metros da baliza defendida por Barthez, Roberto Carlos ajeitou a bola num livre, deu 18 passos e disparou com a parte exterior do pé esquerdo uma bomba que atingiu os 138 km/h. Para a história fica o efeito que a bola fez na altura de entrar no ângulo esquerdo das redes francesas, algo que até foi alvo de estudos científicos.

"Recordo esse golo com um dos mais importantes da minha carreira. Depois de rematar, vi que a bola ia para fora, que ia passar ao lado da baliza, mas de repente, talvez devido ao vento, entrou outra vez na trajetória da baliza e entrou. É um milagre, algo que só acontece uma vez na vida. Podemos ver golos parecidos, mas iguais nunca tornarão a ver", disse Roberto Carlos.

O golo ficou também conhecido como "banana", devido ao efeito incrível que a bola fez antes de entrar na baliza de Barthez, que, diga-se, nem se fez à bola porque nunca acreditou que iria entrar (ainda bateu caprichosamente no poste). Refira-se que as duas seleções acabaram por empatar a um golo. Mas para a história ficou sempre a questão. Terá sido o melhor golo de sempre de livre direto? Há quem garanta que sim...