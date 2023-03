O hat trick mais rápido da história: três golos em três minutos e 24 segundos

O avançado Gift Orban, do Gent, da Bélgica, entrou na quarta-feira para a história do futebol ao marcar o hat trick mais rápido de sempre, no jogo que opôs a sua equipa aos turcos do Instambul BB, partida relativa à Liga Conferência.

O jogador nigeriano, de 20 anos, marcou o primeiro golo aos 30.01 minutos e o terceiro aos 33.25 minutos, ajudando ao resultado final de 4-1 que permitiu à sua equipa seguir para os quartos de final da competição.

O caso ganha ainda maior relevância pelo facto de três dias antes, no campeonato da Bélgica, Orban ter marcado quatro golos no jogo diante do Zulte Waregem.

Gift Orban chegou ao Gent no mercado de janeiro, contratado ao Stabaek, da Noruega. E pelo que se vê, não demorou a mostrar serviço...