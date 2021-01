Boavista e Sporting defrontam-se nesta noite no Bessa (21.15, Sport TV1), em jogo da 15.ª jornada da I Liga. Será o 127.º confronto oficial entre dois dos emblemas históricos do futebol português, e foi precisamente diante dos axadrezados que os leões conseguiram a sua segunda maior goleada em partidas do campeonato nacional. A 17 de outubro de 1948, atuando como visitados, venceram por 12-1, com oito golos (!) marcados por Peyroteo. Melhor só mesmo um triunfo por 14-0 frente ao Leça, em 1941-42 e com nove golos do mesmo futebolista.

Curiosamente, neste jogo com o Boavista, os verdes e brancos até alinharam com dez jogadores durante toda a segunda parte, devido à lesão contraída por Jesus Correia (na altura ainda não havia substituições).