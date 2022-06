Canadá: jogadores em greve, falham jogo e exigem investimento no futebol

Os jogadores do Canadá estão em greve e recusaram defrontar o Panamá, em encontro particular, exigindo distribuição dos valores dos prémios relacionados com a qualificação para o Mundial 2022. A última vez que os canadianos jogaram um Campeonato do Mundo de futebol foi em 1986, ano do Caso Saltillo - jogadores da selecção nacional portuguesa fizeram greve aos treinos, exigindo uma melhoria dos preemios de jogos e reformas na federação.

Em comunicado, os canadianos, que contam com Stephen Eustáquio, do FC Porto, e Steven Vitória, do Moreirense, assumiram a insatisfação pelo comportamento da federação, que há meses arrasta o assunto. Perante a inoperância do organismo, decidiram falhar o duelo com o Panamá, pedindo desculpas aos adeptos."É um grande privilégio e responsabilidade representar e jogar pelo nosso país. Atuámos em vossa defesa, em nossa e das próximas gerações", explicaram os jogadores, em comunicado, depois de já terem recusado treinar nos últimos dois dias.

Em causa, segundo os jogadores, está a evolução do futebol no Canadá, bem como a igualdade de prémios com a seleção feminina, sexta do ranking FIFA e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. "Queremos uma liderança que possa otimizar o momento positivo da seleção e que gere receitas a utilizar na evolução da modalidade no país. Uma distribuição equitativa de rendimentos com a seleção feminina, incluindo a mesma percentagem sob os prémios de participação no Mundial. O desenvolvimento da liga feminina e prémios de participação que incluam 40% das receitas provenientes da participação no Mundial", lê-se numa lista de exigências, divulgada pela comunicação social canadiana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No mesmo documento, os jogadores afirmam que iniciaram as negociações com a federação em março, mas que só agora, em 4 de junho, tiveram uma primeira resposta. "Os executivos do Canada Soccer [federação] estranhamente decidiram tirar férias e, por isso, o processo de negociação foi desnecessariamente prolongado", acrescentaram.

A federação canadiana apenas informou que o encontro com a Panamá tinha sido cancelado. O próximo encontro da equipa está agendado para quinta-feira, em Vancouver, frente ao Curaçau, a contar para a Liga das Nações da CONCACAF.