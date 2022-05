O abraço de Pinto da Costa a Zaidu, o charuto de Sérgio e a irritação de Pepe

"Campeões, campeões, nós somos campeões!" Foi assim que terminou o filme do clássico do título do FC Porto. A versão mais romântica (e aquela que saiu vencedora no Estádio da Luz) tinha Sérgio Conceição como realizador de um guião frio e calculista, que permitiu aos dragões serem campeões este sábado, em casa do grande rival, com um golo aos 90+4 minutos e marcado pelo patinho feio da equipa.

Zaidu Sanussi foi o herói improvável, recebeu um abraço emocionado de Pinto da Costa no balneário e ofereceu ao presidente a camisola, abrindo assim as festividades, que só terminariam noite dentro, com a receção dos novos campeões nacionais de futebol no Estádio do Dragão e depois de uma paragem no Santuário de Fátima para os que quiseram ir rezar (a e talvez agradecer) a Nossa Senhora de Fátima.

Festejar na Luz, em Alvalade ou em Braga era "igual" para Pinto da Costa. "O ambiente no balneário era fantástico, os jogadores sentiram o seu trabalho reconhecido. Fomos uns justos vencedores e se não acontecesse agora acontecia com o Estoril. Assim dá para termos uma semana mais descontraída, mas ainda temos a Taça de Portugal para conquistar", atirou o presidente do FC Porto, que festejou o 23.º título de campeão em 40 anos de presidência.

Hoje, ao contrário do que aconteceu em 2010-11, não foi preciso apagar a luz para apagar a festa portista, mas a rega seria bem vinda. O clássico jogou-se ao final da tarde, num dia em que a capital portuguesa chegou aos 29 graus. Desta vez a estratégia foi colocar a marcha do Benfica (e toda uma playlist barulhenta) o mais alto possível para abafar os gritos de "Campeão, campeão, nós somos campeões".

Foi o preço que o FC Porto pagou pela ousadia de ser campeão na Luz. Depois de uns bons 20 minutos a festejar no relvado com os cerca de 3500 adeptos portistas, a dança seguiu para o balneário, com Sérgio Conceição a abanar a anca e a fumar um capturo ao estilo de Carlo Ancelotti (Real Madrid). Tudo regado a muito champanhe, muita festa e muita música.

Festa que é festa não o seria se não tivesse alguns momentos de stress. No final, os jogadores do FC Porto tentaram ir à sala de imprensa da Luz para festejar com Sérgio Conceição, mas foram impedidos pelos seguranças presentes, que assim evitaram o tradicional banho ao técnico campeão.

Vitinha estava a fazer um direto nas redes sociais onde foi possível assistir ao momento em que foram barrados. Nas imagens é ainda possível ver Pepe irritado e a regressar aos balneários. O capitão festejou o quarto título de dragão ao peito: "Aos 39 anos ser campeão pelo FC Porto, a este nível... Quero agradecer a todas as pessoas que me ajudam. A minha família tem muita paciência por deixar-me jogar."

O banho ao treinador não foi na sala de imprensa, mas no balneário e já depois de Sérgio Conceição dizer que "a vitória no campeonato foi merecida", porque o FC Porto "foi a melhor equipa" e teve "um comportamento fantástico" durante a época: "Temos um grupo fantástico. Parabéns a todos. E agora é festejar um bocadinho e pensar na final da Taça de Portugal."

Para o presidente portista, "Sérgio Conceição é um dos obreiros deste título", mas foi avisando os interessados que ele "tem uma cláusula de rescisão" e era "preciso que ele quisesse sair". Isto depois do técnico, que festejou o terceiro título em cinco anos, dizer que o futuro passa por trabalhar bem estas duas semanas e conquistar a Taça de Portugal. "Já tive dois dissabores no Jamor, ambos nos penáltis e pode ser que à terceira seja de vez", avisou Sérgio Conceição, dedicando o título à família: "Sofrem muito com a minha profissão [...] Se continuar a falar vou emocionar-me e não quero ir por aí." O primeiro abraço de campeão foi para o filho, Francisco, em plena Luz, que não conteve as lágrimas.

