Nuno Mendes falha o resto do Mundial por lesão

Nuno Mendes não vai voltar a jogar no Campeonato do Mundo do Qatar. A notícia foi avançada pelo jornal L"Équipe, mas ainda não foi confirmada oficialmente pela Federação Portuguesa de Futebol.

Certo é que o defesa-esquerdo sofreu uma lesão muscular numa coxa no decorrer do jogo com o Uruguai, tendo deixado o relvado em lágrimas quando foi substituído por Raphaël Guerreiro.

Refira-se que o jogador do Paris Saint-Germain já tinha sofrido uma lesão semelhante pelo seu clube, que durou três semanas a debelar.

Desde que chegou ao estágio da seleção nacional para o Mundial, Nuno Mendes revelou alguns problemas físicos que o obrigaram a falhar o primeiro jogo com o Gana e apenas esteve em campo durante 42 minutos frente aos uruguaios.

De resto, a contas com lesões estão ainda Otávio e Danilo Pereira, sendo que este é o caso mais preocupante, havendo dúvidas que volte a ser opção para o selecionador Fernando Santos.